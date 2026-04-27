フジテレビの動画配信サービス・FODは27日、FOD初回200円「春のGWキャンペーン」を開始した。期間は5月11日17時59分までで、FODプレミアムに初めて登録するユーザーは、初回利用料金が200円となる。FODプレミアムは、対象作品10万本以上を楽しめるほか、200誌以上の雑誌読み放題、毎週金曜に全国のTOHOシネマズで映画をお得に鑑賞できる会員特典「FODフライデイ」も利用できる。対象は、FODプレミアムに初めて登録し、WEBサイトか