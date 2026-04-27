東海地方は、きょう午後は日差しが戻り、夏日になる所もあるでしょう。 【写真を見る】東海地方は午後から天気回復 予想最高気温は名古屋･岐阜で23℃ 夏日の所も 愛知･岐阜･三重の天気予報（4/27 昼） 名古屋市内は、午前10時半ごろには雨は止み、正午前は少しずつ青空が広がってきています。気温は20.5℃、湿度は70％です。 きょうの午後は天気が回復するでしょう。この時間は雲が多い所も、次第に晴れ間が広がる予想です。風