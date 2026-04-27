楽天―西武戦26日に行われたプロ野球・楽天―西武戦（楽天モバイル）は延長戦にもつれる緊迫の展開に。そんな中、グラウンドに現れた可愛らしい“乱入者”が話題になった。0-0と両軍無得点のまま延長戦に突入。10回に西武が2死二塁のチャンスを迎えた。ここで一塁付近に思わぬ珍客が出現。可愛らしいハトだ。人に慣れているのか、一塁手・黒川に近づくようにトコトコ歩いている。一塁塁審がタイムをかけ、さりげなく歩み寄って