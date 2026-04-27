【動画：パソコンで作業をしようとすると、『甘えん坊な猫』がやって来て…可愛すぎる光景】 まずはやってきたのは… Youtubeチャンネル「Cute kitten（双子の子猫のわんぱく日記）」さんのおうちには双子のキジトラ猫百太さん、牛太郎さん、そして弟分の双子の黒猫貫太さん、小太郎さん4匹の猫が暮らしています。 とある日、飼い主であるとーちゃんはパソコンで作業をしようとテーブルに向かいました。する