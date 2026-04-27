170万回以上表示され12万「いいね」を獲得しているのは、黒猫が見せた独特な甘え方。投稿を見た視聴者たちからは「とても可愛い甘え方で愛が伝わります」「主さんが好きってことは解るよ猫さん」などのコメントが集まっています。 【写真：飼い主に『背中を向ける黒猫』→『しっぽ』を見ると、腕に……まさかの『甘え方』】 背中を向けたもなかくん X（旧Twitter）アカウント「豆大福・もなかの甘々生活」に投稿されたのは