猫が嫌がるNG行為3選 1.大きな声で叱る 猫は、聴覚が大変優れているといわれています。人間では聞き取れない周波数の音まで聞こえるというのですから、耳のよさは人間に想像できないほどと言っていいでしょう。そのため、猫は大きな音を嫌がる傾向があります。 とくに、それがネガティブな声色だった場合はなおさらです。大きな声で叱ったり、怖い声で名前を呼ぶと、猫に大変なストレスを与えてしまうでしょう。