カスタード好きの人は今すぐ最寄りの【ローソン】へ！ 2週連続でカスタードがメインの「新商品」が登場。自分へのご褒美や、癒されたいティータイムにおすすめです。今回は数あるラインナップの中でも、4月14日に発売されたスイーツをご紹介します。満足感がありそうなスイーツをぜひ堪能してみて。 ムース & ホイップ仕立ての「カスタードプリンケーキ」 @f