大リーのサンディエゴ・パドレスに所属する韓国出身ソン・ソンムン内野手（29）が、2026年4月27日（日本時間）、大リーグデビューを飾り、地元メディアが歓喜した。 米国1年目をマイナーリーグでスタート、メキシコ遠征中に昇格パドレスは2026年4月27日（日本時間）、メキシコのエスタディオ・アルフレド・アルプ・エルゥでアリゾナ・ダイヤモンドバックスと対戦した。 ソンの記念すべき大リーグデビューは、1点ビハインドの8回に