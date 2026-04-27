世界三大映画祭のすべての女優賞を受賞しているジュリアン・ムーア(65)が、第79回カンヌ国際映画祭期間中に開催されるガライベントで、ケリング主催の「ウーマン・イン・モーション賞」を受賞することが決まった。ジュリアンは映画界への多大な貢献と、スクリーン内外での女性の表現のあり方の向上に取り組んできた姿勢が評価され、5月27日に表彰される。 【写真】トランプ大統領はお気に召さず発禁