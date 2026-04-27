女優・とよた真帆が25日、自身のインスタグラムを更新。自らが開いたレストランが3年を迎えることをつづった。 【写真】センスあふれる空間繊細な料理女優のほほ笑み最高の時間まちがいなし 「恵比寿南2丁目にある私のお店 @rojie_ebisu #ロジエ」と記し、「ロジエは青山真治監督の"路地へ"という作品から名前をとりました」と、店名の由来が2022年に亡くなった夫で映画監督の青山真治さんの短編映画「路地へ 中上健次