大河ドラマ「豊臣兄弟」第16回は「覚悟の比叡山」。元亀２年（1571年）９月21日、織田信長は比叡山延暦寺を焼き討ちにしました。信長が延暦寺を焼き討ちにした理由は、延暦寺が中立を保たず、信長と敵対していた浅井・朝倉方に加担したためでした。その恨み、鬱憤を晴らすため信長は延暦寺に攻撃を仕掛けたのです。叡山に押し寄せた織田軍は根本中堂・山王二十一社を始め僧坊なども悉く焼き払います。叡山の麓にいた老若男女は織