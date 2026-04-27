4月20日(月)に青森県で震度5強を観測した地震の発生から今日27日で1週間となります。さらに今日27日明け方は、北海道十勝地方南部で震度5強を観測する地震がありました。明日28日と5月1日(金)・2日(土)は、揺れが大きかった地域で雨が降る予想のため、土砂災害に注意が必要です。明日28日は東北を中心に雨揺れの大きかった地域は土砂災害に注意4月20日(月)に青森県で震度5強を観測した地震の発生から今日27日で1週間となります。