巨人・又木鉄平投手が２５日のＤｅＮＡ戦（横浜）でプロ初勝利を挙げた。２番手で救援登板。３回１／３を無失点と好投し、プロ入り３年目で待望の白星となった。左腕が山梨県立日川高在学時にコーチとして、そして私生活を含めてお世話になった“恩師”で、法蔵寺の住職を務める小幡徳生さんが、祝福のメッセージを寄せた。（取材・構成＝小島和之）＋＋＋＋＋又木との出会いは、中学３年時の山梨県選抜でした。当時は投手