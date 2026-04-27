宇宙飛行士の野口聡一氏が２７日、都内で映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」（ジョン・ファヴロー監督、５月２２日公開）の公開記念イベントに登場した。「スター・ウォーズ」をきっかけに宇宙飛行士を志した野口氏。いままで３度、宇宙に行っており「３回目の時にグローグーのぬいぐるみを持って行ってるんですよ。一緒に宇宙ステーションに入ろうと思っていたら、強く持ちすぎてグローグーのほう