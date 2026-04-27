記事ポイント4本ブラシで毛流れを描くリキッドタイプのブロウライナー2026年6月18日(木)より数量限定で発売汗・水・皮脂に強いウォータープルーフ処方ハーバー研究所から、リキッドタイプのアイブロウライナー『リアルフィットブロウライナー』が登場。4本に分かれたブラシで、自眉のような繊細な毛流れを描ける数量限定アイテムです。ふんわりマットな質感と、肌になじむナチュラルブラウンの色味。 ハーバー研究所「リアル