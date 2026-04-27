主演の黒木華とバディ役の野呂佳代によるカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』（毎週月曜後10：00）の第2話が、27日に放送されるのに先立って日山流星演じる松下洸平のコメントが到着した。【場面カット】その相手は？険しい表情で指を指すスーツ姿の松下洸平本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・