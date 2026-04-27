松竹、東宝、東映、KADOKAWA、日活の邦画大手5社が連動し、名作映画を公式YouTubeチャンネルで期間限定配信する特別企画「名作発掘！昭和100年、いま観たい映画 〜YouTube編〜」の実施が決定した。4月28日から6月18日までの期間、各社の代表作が無料公開される。【動画】各社の本編や予告編再生リスト本企画は、映画専門誌のキネマ旬報と5社による共同企画「名作発掘！昭和100年、いま観たい映画 ブルーレイ&DVDコレクショ