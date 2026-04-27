27日の参院予算委員会で、自民党の三原じゅん子議員が、HPVワクチンの男性への定期接種化を要望した。【映像】「G7で日本のみ」三原氏が迫るHPVワクチン男性接種三原議員は「20代から罹患する可能性がある子宮頸がんは、我が国において毎年約1万人が新たに罹患され、約3000人もの命が失われている深刻な病気です。その主な原因であるヒトパピローマウイルス（HPV）感染を防ぐのがHPVワクチンです」と述べた。続けて「日本で