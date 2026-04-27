6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初・冠トークバラエティ『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（日本テレビ／毎週土曜後2：30〜※全8回）第3回が25日に放送された。ここでは、Hulu特別版の見どころを紹介する。【番組カット】ゲームも本気！真剣な表情のBOYNEXTDOORら2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリ