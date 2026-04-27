広島市で、男が高速バスの車内で刃物を持っていたとして現行犯逮捕されました。【映像】現場周辺の様子午前5時半ごろ、広島市安佐南区のバス停で高速バスの運転手から、「携帯電話とナイフを持った男が車内の前の方に来て立っている」と通報がありました。警察によりますと、駆けつけた警察官が説得を行い、関誠一郎容疑者（61）を逮捕しました。関容疑者は刃渡りおよそ8センチの折り畳みナイフを所持していたということで