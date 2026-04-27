2025年のクレジットカード不正利用被害額は約510億円に達し、コンピューターで番号を大量生成して有効なカードを割り出す「クレジットマスターアタック」の被害が増えている。AIの進化で犯罪コストが下がり、金庫で保管していた未使用カードでも被害が出ているという。全く使っていないカードが不正利用の標的にクレジットカードを1人で複数枚持つことは、もはや一般的なスタイルだ。取材班：クレジットカード、何枚持っていますか