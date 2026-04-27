東京・六本木で交際相手とみられる女性を殺害したとして逮捕された男が、違法薬物を所持した疑いで潜伏先のマレーシアで拘束されていたことが分かりました。警視庁によりますと、高橋伸明容疑者は2018年、港区六本木のマンションで交際相手とみられるバレツタ久美さんの頭を鉄アレイのようなもので殴るなどして殺害した疑いが持たれています。その後の関係者への取材で高橋容疑者が違法薬物を所持した疑いで、マレーシア当局に拘束