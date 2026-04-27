【リーグドゥ】スタッド・ランス 1−1 ナンシー（日本時間4月25日／スタッド・オーギュスト・デローヌ）【映像】絶妙スルーパス→珍しく感情露わ（実際の様子）スタッド・ランスの日本代表MF中村敬斗が右足アウトサイドでのスルーパスは惜しくもアシストとはならなかったものの、直後に見せた感情露わな姿とともにファンの注目を集めた。スタッド・ランスは日本時間4月25日、リーグドゥでナンシーと対戦。中村はスタメン出場を