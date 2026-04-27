アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が停滞する中、国会では、長期化に備えた経済対策などについて、高市首相が出席して議論が行われています。野党側は、大型連休明けには国民生活に大きな影響が出るとして補正予算案の編成を求めましたが、高市首相は現状では必要ないとの認識を示しました。立憲民主党・森本真治議員「緊急経済対策の検討、その裏付けとなる補正予算、これも入らないと着手しないと、5月からどんどんどんど