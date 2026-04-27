ゲーム『Pokemon GO』（ポケモンGO）内で5月1日からAED設置箇所が「ポケストップ」として登場することが発表された。現実世界との接点を社会的意義のある取り組みに活かすため、日本AED財団とパートナーシップを締結し、日本AED財団が運営するAEDマップ「AED N@VI」の情報をもとに、一部のAED設置箇所に「ポケストップ」を設置する。【画像】『ポケモンGO』AED設置箇所「ポケストップ」に！経緯全文公式サイトでは「東京都内約