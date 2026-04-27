高級車のランドクルーザーを盗難車であると知りながら保管した疑いで、アフガニスタン国籍の男2人が現行犯逮捕されました。アフガニスタン国籍のモマンド・ミアアシュラフ容疑者らは25日、市原市にある自動車関連会社の敷地に、何者かが群馬県などから盗んできたランドクルーザー2台を盗難車であると知りながら保管した疑いで現行犯逮捕されました。ランドクルーザーは捜査員が捜索に入った際、すでにトラックの荷台に積み込まれて