24日、北海道の人気動物園「旭山動物園」で衝撃的な事件が発生していたことが明らかとなった。報道によると、北海道旭川市在住の30歳代の女性が行方不明となり、女性の夫であり同動物園に勤務する男性職員が警察に対し「妻の遺体を動物園の焼却炉に遺棄した」と供述していることが分かったのだ。 旭山動物園は8日から夏季の営業に向けた準備のために休業しており、大型連休＝ゴールデンウィークに合わせて29日から営