歌手で女優の今井美樹（63）が、26日放送のABCテレビ「EIGHT-JAM」（日曜後11・15）にゲスト出演。自身の声に対する思いをぶっちゃけた。1983年にモデル、女優として芸能活動をスタートした今井。1986年の歌手デビュー後は、33作のシングル、21枚のオリジナルアルバムをリリースし、今年歌手デビュー40周年を迎えた。今井の人柄について、俳優の古田新太は「今井さんとほぼほぼ同期、83年デビュー」と告白。今回が初共演なが