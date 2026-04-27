フォークシンガー松山千春（70）が26日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。高市早苗首相について言及した。現在、米国とイランの緊張関係に端を発した石油エンルギー問題で、飛行機の燃料代上昇を引き起こしている。松山は現在、春のコンサートツアーを全国で展開中。松山の全国ツアーにはマネジャー2人が帯同するとう。飛行機代が「余りにも高くなったら」と前置きした上で、マネジャーの帯同を減らす