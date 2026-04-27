26日に魚沼市のスキー場跡地で発生した林野火災は出火からおよそ23時間後、27日午前9時半すぎに鎮圧が発表されました。26日午前10時半ごろ、魚沼市赤土のスキー場跡地で出火が確認されました。＜カメラマンリポート＞「白い煙が立ち上っているのが見え、ヘリコプターの車内にも少しにおいが漂ってきています」発生からおよそ8時間が経過し、あたりが暗くなると、山のところどころで火が上がっているのが確