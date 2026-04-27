わんちゃんの散歩に行こうと準備をした飼い主さん。しかし、わんちゃんはお散歩よりも大好きなおじいちゃんと一緒にいたいようで…？ 可愛い散歩拒否の光景には、「『行きませんけどなにか？』みたいなすまし顔がいいｗ」「『おじいちゃんがいいの』って反応かわいいですねｗ」と反響が寄せられることに。投稿は再生回数5万回を突破して、笑顔を届けています。 【動画：90歳のおじいちゃんのことが大好きな犬→お散歩に行き