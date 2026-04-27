子煩悩なわんこのワンシーンが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で17万8000回再生を突破し、「なんて頼もしいわんこなの」「まるでベビーシッターさんですね」「母性をくすぐられるのかな」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：赤ちゃんの泣き声を聞いた『目が見えない大型犬』→一生懸命に心配して…あまりにも尊い光景】 赤ちゃんの泣き声を聞いて… TikT