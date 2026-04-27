ミラノ・コルティナオリンピック・パラリンピックで活躍した選手のパレードが25日行われ、中井亜美選手ら県関係選手が沿道からの声援に応えていました。東京・日本橋で行われた「チームジャパン応援感謝パレード」。約5万人が駆け付け声援を送りました。フィギュアスケートで銅メダルを獲得した新潟市出身の中井亜美選手らも参加。喜びを語りました。＜中井亜美選手＞「オリンピックのときと違って、本当