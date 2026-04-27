セブパシフィック航空は、日本発着路線で8月から9月にかけて計166便を欠航する。対象路線は東京/成田〜マニラ・セブ・クラーク線、名古屋/中部〜マニラ線、大阪/関西〜マニラ・セブ線、福岡〜マニラ線の計7路線。予約客にはメールで、変更や払い戻しを案内する。■欠航便5J5055東京/成田（13：45）〜マニラ（18：10）／月・水（9月28日・30日）5J5057東京/成田（19：15）〜マニラ（23：35）／毎日（9月1日〜28日）5J5056マニ