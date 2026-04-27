タレスは、機内エンターテインメントプラットフォーム「FlytEDGE」の最新製品「FlytEDGE Aura」を、ドイツ・ハンブルクで開催された「エアクラフト・インテリア・エキスポ（AIX）」に合わせて発表した。業界初となる4K HDR10+タンデムOLEDディスプレイが最大の特徴で、前世代比で30％以上の軽量化を実現しており、業界最軽量の製品となる。各ディスプレイにはクアルコムの最新プロセッサーを搭載し、処理能力は従来の6倍に向上した