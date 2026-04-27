強力な対艦ミサイルを搭載した状態で飛行フランス航空宇宙軍（空軍）とルーマニア空軍は2026年4月22日、北大西洋条約機構（NATO）の航空警戒任務中に、ロシア軍のTu-22M爆撃機などを追跡した動画を投稿しました。【画像】た、確かに胴体下部に大きなモノが…これが、今回出没した対艦ミサイル搭載機ですこの機体は21日、リトアニアのシャウレイ空軍基地に展開するバルト航空警備（BAP）任務の一環として、駐留しているルーマニ