ナイアンティックは、スマートフォン向け位置情報ゲームアプリ「ポケモン GO（Pokemon GO）」において、AED設置場所をゲーム内に登場させる取り組みを5月1日より開始すると発表した。 最初は東京都内を中心に約1000カ所、7月中旬までには全国約1万3000カ所に拡大する予定。 AEDの設置場所は、日本AED財団が運営するAEDマップ「AED N@VI」の情報をもとに登場する。また、てあてポケモン「パ