これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、魚沼市と南魚沼地域に融雪注意報が発表されています。融雪による土砂災害にご注意ください。 ◆27日(月)これからの天気 広い範囲で雨となるでしょう。夕方以降はだんだんと雨が弱まり、夜には各地ともやむ見込みです。 降水確率は、午後6時にかけて70%以上のところが多くなっています。 ◆27日(月)の予想最高気温 最高気温は、13～16℃の予想です。 昨日