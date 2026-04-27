新潟市西蒲区出身でニューヨークを拠点に活動する画家・遠藤信さんの企画展が弥彦村で始まりました。 弥彦の丘美術館で開かれている『エンジン音の精密描写 遠藤 信 展』。先週、関係者が出席してオープニングセレモニーが開かれました。遠藤さんは、全米やヨーロッパで開かれるイベントでライブペイントなどを行い、筆を使わず墨と割り箸で迫力のオートバイを描きます。 会場に展