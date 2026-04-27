藤川監督がどうチームを動かしていくのかも注目となる(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext首位阪神に衝撃が走った。不動のリードオフマン、近本光司がプレー中の死球で左手首の骨折、今後の戦況に影響を与えそうだ。4月26日に行われた広島戦（甲子園）1−0で迎えた8回二死の場面。相手左腕、高太一の151キロ直球が左手手首を直撃、その後病院に向かい、骨折が判明した。【動画】バウアーを粉砕！ 阪神・近本光司の確信アーチをチ