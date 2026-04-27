第７１回京王杯スプリングカップ・Ｇ２（１着馬に安田記念優先出走権）は５月２日、東京競馬場の芝１４００メートルで行われる。１勝クラスから目下３連勝でオープン入りを果たしたダノンセンチュリー（牡４歳、美浦・萩原清厩舎、父フィエールマン）が中心。重賞は３歳春のスプリングステークス以来となるが、当時は道悪馬場で自慢の切れ味を発揮できなかった。初の７ハロン戦となるが、前走も道中で力みながらの追走だっただ