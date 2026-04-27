一般社団法人 いびき無呼吸改善協会は２７日、睡眠時無呼吸症候群と診断された経験のある１１７名を対象に「日常生活への影響」に関する調査結果を公表した。その結果、診断を受ける前から日中に強い眠気を感じていたという当事者は約９割にのぼり、仕事のパフォーマンス低下やミスの増加、さらには「日常生活がつらい」と感じるほど深刻な影響を受けていた実態が浮き彫りになった。睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）は、睡眠中に