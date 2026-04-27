日本相撲協会は２７日、大相撲夏場所（５月１０日初日、東京・両国国技館）の新番付を発表し、熱海富士（伊勢ケ浜）が新関脇に昇進した。熱海富士は東京・墨田区の伊勢ケ浜部屋で会見に臨み「うれしい。さらに一つ上に上がったなという実感と、まだ上目指して頑張ろうという気持ちでいっぱい」と心境を語った。静岡県出身の新関脇は１９３０年夏場所の天竜以来で９６年ぶりとなった。静岡県勢では昭和以降で、天竜と並ぶ最高位