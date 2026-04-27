筆者は、吉本でお笑いコンビ「オオカミ少年」として活動する傍ら、探偵事務所の代表を務めています。探偵歴16年。家族や長年の人間関係の裏側に関する相談は、社会の高齢化に伴って増え続けています。今回お伝えするのは、あなたにも起こり得る「優しさの仮面」をかぶった、支配欲が巻き起こした恐ろしい人間関係のもつれです。（探偵芸人 オオカミ少年・片岡正徳／登場人物は全て仮名）半年前に夫を事故で亡くした女性さらに「全