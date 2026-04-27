フォークシンガー松山千春（70）が26日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。岩手県大槌町で発生した大規模の山林火事を案じた。「大変心配なニュースが続いてるわけです。岩手県大槌町の山林火災、発生から5日目。喪失面積は1300ヘクタール以上に拡大。平らな山だったら、何とかなるんだけどな。結構、切り立った険しい山ですからね。海が近いから、一生懸命水を撒いてくれてるんですけどね。なかなか鎮