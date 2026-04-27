俳優・山粼賢人の姿にファンは騒然とした。映画「ゴールデンカムイ網走監獄襲撃編」（片桐健滋監督）で主演を務める山粼。スタッフのインスタグラムが２６日までに更新され、「ボロボロの杉元のピース」とコメントすると、頭と足に包帯を巻き、ベッドの上に座った山粼の姿をアップ。この投稿には、「どんな姿もイケてる」「大好きなシーンです」「ガチの大怪我かと思ったらちょービビった！衣装で良かっ