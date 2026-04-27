◇MLB ドジャース 6-0 カブス(日本時間27日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手は12試合60打席ぶりの6号本塁打を記録しました。大谷選手はカブス先発の今永昇太投手に対して初回の第1打席に四球を勝ち取ると、2回の第2打席と5回の第3打席にヒットを放ちます。今永投手降板後の7回、先頭で打席が回った大谷選手は初球のシンカーをとらえ、レフトスタンドへ運ぶ6号ソロを放ちました。3打数3安打、1本塁打、1四球、1盗塁