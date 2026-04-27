元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が、26日放送のテレビ朝日系「CHEF−1グランプリ2026」に出演。自身の驚きの離乳食を明かした。プロ・アマ問わず、年齢が40歳以下の料理人No.1を決める番組で、一茂は食通として「国民代表審査員」を務めた。司会の南海キャンディーズ山里亮太（49）から「普段から食へのこだわりが半端ないとお聞きしたんですけど」と振られると、「大きなことは言えないんですけど」と前置きしつつ、「