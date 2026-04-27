女優戸田恵梨香（37）が、26日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。出産後の変化について語った。戸田は「インタビュアー林修」のコーナーに登場。同番組には22年11月にも出演しており、進行の林修氏から「以前お見受けした時よりも少し表情が柔らかくなったのかな」と声をかけられると、「本当ですか？」と驚いた様子。「前回は妊娠中だったんですけど。子供を産んだので、子どもからもらっているものが大きい