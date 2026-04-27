フォークシンガー松山千春（70）が26日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。米国とイランの緊張関係に端を発した石油エネルギー問題について語った。エネルギー問題は、飛行機の燃料代上昇を引き起こしている。ゴールデンウイークの話題から「イランの問題があるからさ、燃料費がどうなるか分からない。簡単に海外へ行ってって、燃料費取られたりする可能性があるから。なかなか難しい」と切り出した。